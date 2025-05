In piazza Matteotti esplorazioni sonore con ’Strumentando’

In piazza con la musica al centro, per giocare, esplorare il corpo, i suoni, e per socializzare e crescere, favorendo una comunicazione che vada oltre le parole, in un’età dove le parole sono quasi assenti o ancora poco padroneggiate.

Dopo il primo appuntamento tenutosi al parco XXII Aprile, oggi torna la rassegna primaverile ’Strumentando: esplorazioni sonore in città’, laboratori ludico-didattici a cura della Sezione Musicale di Memo. L’incontro si svolge dalle 10 alle 12.30 in piazza Matteotti 17.

L’iniziativa, che prevede tre incontri, propone laboratori outdoor, rivolti a bambini di età compresa tra 0 e 11 anni, accompagnati da un adulto. Dopo l’accoglienza iniziale comune, gli operatori musicali divideranno i bambini per dar vita ad esperienze diversificate a seconda delle età.

L’accesso è libero e gratuito.

Gli incontri in programma sono strutturati con lo stesso modulo organizzativo ripetuto in tre zone diverse della città per raggiungere quante più famiglie. Sono stati scelti, infatti, tre luoghi facilmente raggiungibili e molto frequentati che diventano teatro per giocare con suoni e ritmi, incontrare e provare strumenti musicali reali e dove i più piccoli possono esplorare materiali sonori.

Gli incontri sono condotti da diversi esperti musicali di Arci per permettere di condurre le attività con bambini di età diversificate. L’ultimo laboratorio è programmato per sabato 16, alle 16.45, al parco San Giovanni Bosco.

Per partecipare non è necessario prenotare, basta farsi trovare nel luogo giusto al momento giusto!

Agli insegnanti che operano con la musica nella formazione di base, la sezione musicale del Centro educativo del Comune di Modena, Memo offre anche uno sportello di consulenza attivo il giovedì pomeriggio su prenotazione su (sezione.educazione.musicale@comune.modena.it).

Sempre ogg arriva nel verde del parco XXII Aprile ’Il merche’ di zavai’. Nell’area del BioMarket, dalle ore 8 alle 14, si svolge infatti il mercatino delle occasioni di riuso e riciclo, dove trovare oggetti vintage, capi di seconda mano, libri e curiosità.