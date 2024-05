In piazza Mazzini. C’è ’Favole in concerto’ A causa del maltempo, lo spettacolo "Favole in concerto" della rassegna "Mercoledì di Maggio" è stato posticipato a oggi alle 17 in piazza Mazzini. Gli artisti della Mumo Arts Academy si esibiranno in performance Disney con cambi di costume e canzoni dal vivo.