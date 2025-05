In piazza note, parole e danza. E’ la festa della pace riconquistata

Sabato 17 maggio alle 19, in piazza Grande, si terrà il concerto ’E le genti che passeranno…’, musica, parole e danza per festeggiare la pace riconquistata, mantenuta e ora da difendere e tutelare. L’obiettivo è ambizioso, mettere sul palco cento tra musicisti e danzatori e, intorno, mille volenterosi a cantare la Pace nel cuore della città del bel canto e della musica. E’ una storia che nasce da lontano, riflettendo sulle tante guerre che stanno insanguinando il pianeta e che indussero Papa Francesco a dire che "la terza guerra mondiale sta arrivando a pezzetti", fino alle tragiche situazioni che soprattutto le vittime civili stanno vivendo in Ucraina e a Gaza. Il sentimento prevalente dei singoli individui è spesso quello dell’impotenza: come posso incidere, come posso far sentire la mia voce? Cosa possa fare io, da solo? Ecco, appunto, è quel ’da solo’ che vorremo cambiare, modificare e trasformare in energia collettiva. E per farlo non c’è veicolo migliore della musica, del canto e del ballo: centinaia, speriamo migliaia, di persone a suonare, cantare e ballare, tutti insieme, le canzoni della pace, per la pace. Il cuore pulsante del concerto sarà il gruppo di musicisti di Ologramma con diversi amici ospiti e accompagnati da quaranta danzatrici e danzatori di |Tarantarte. Al loro fianco, anzi, tutt’intorno, un grande coro di persone di buona volontà: puntiamo ad avere mille cantanti con noi in piazza Grande. Non importa se si è professionisti, bravi dilettanti o cantanti da doccia, l’importante è la volontà di portare la propria testimonianza personale, quel che conta è essere uno dei Mille Singers Mille di Modena, mille voci in coro per la pace. Il concerto si inserisce nell’ambito delle iniziative per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione, ma soprattutto per sottolineare che quell’impegno collettivo da donne e uomini, ragazze e ragazzi, determinò la fine della guerra, il raggiungimento di una pace giusta e quindi la creazione dei presupposti che hanno consentito di conservarla per questi 80 anni.