In piazza per la Palestina: "Chiediamo la pace subito. Un dovere essere qui"

Modena, così come quasi novanta piazze Italiane, si è fermata ieri per esprimere solidarietà al popolo palestinese, e a sostegno della Global Sumud Fotilla. In piazza Grande si sono riuniti, a partire dalle dieci centinaia di cittadini tra studenti, professori, famiglie e lavoratori, di cui 400 legati ai Si Cobas, aderendo così allo sciopero proclamato da USB. Il corteo è quindi partito alla volta di piazza Roma dove si sono raggiunte le circa 1500 presenze. Contrariamente a quanto accaduto in alte città come Milano o Bologna, non si sono registrati ‘attriti’ o disagi e tutto si è svolto pacificamente, sotto l’occhio ‘vigile’ delle forze dell’ordine che hanno garantito il corretto svolgimento della manifestazione. Al termine della manifestazione, una delegazione composta da USB, dai Si Cobas, dai movimenti studenteschi Cambiare Rotta e Collettivo Osa, è stata ricevuta da una rappresentanza del sindaco. Il coro era unanime: "Stop al genocidio, sì alla pace".

"Siamo qua per chiedere la pace tra tutti i popoli – ha rimarcato Michele Bizzocchi, studente di fisica di 20 anni – non solo per la Palestina ma per stare tutti bene sulla terra e per una reale equità". "Un giorno di sciopero giusto, per fermare il genocidio in atto – ha sottolineato Chiara Sala – credo sia fondamentale far sentire la propria voce e opionione". Diversi anche i prof che si sono uniti al corteo. "I palestinesi sono sottoposti ad una condizione di prigionia a cielo aperto – ha dichiarato il professore Diego Trancanelli – da ormai 24 mesi i bombardamenti hanno causato carestia e genocidio. Sono contrario e sono qua in supporto alla popolazione di Gaza e della Palestina: credo sia fondamentale sensibilizzare l’occidente – ha affermato – come Università dobbiamo stare attenti alle linee di ricerca che abbiano potenziali bellici e controllare i progetti dual-use affinchè si faccia di tutto per individuarli e bloccarli. Non dimentichiamoci che c’è anche un problema di distruzione delle scuole, delle biblioteche che si traduce in un trauma di educazione che durerà per generazioi". Alberto Barbieri, 24 anni, ha spiegato come lo sciopero rappresenti uno strumento volto a porre una pressione economica sul Governo: "Le manifestazioni vengono sempre represse; l’unica manovra che sembra interessare il Governo è la pressione di tipo economico del paese. Sono qua per far vedere che una parte di persone è interessata a questi temi".

Feliciano Tavares Batista, magazziniere, fa presente come sia arrivato il momento, per la cittadinanza, di capire che si è giunti ad un punto di non ritorno. "Il Governo va fermato". Fausto Stocco ha raggiunto piazza Grande con tutta la famiglia: "Non ho mai fatto sciopero in vita mia ma questa volta era indispensabile – ha spiegato – al di là del senso di impotenza che proviamo, è giusto fermarsi e confrontarsi con tutti; non si può non essere qui oggi: le piccole azioni sono importanti". Presente ieri mattina in piazza grande anche l’onorevole grillina Stefania Ascari: "Oggi l’Italia si deve fermare per Gaza, per la Palestina, per l’umanità".

Valentina Reggiani