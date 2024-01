In piazza per l’Ucraina. Striscioni e bandiere. Centinaia contro la propaganda russa

Piazza Matteotti si tinge di gialloblu: questa volta non per il Modena ma a sostegno dell’Ucraina, con centinaia di bandiere che sabato pomeriggio hanno colorato il centro storico. Centinaia di persone provenienti da tutta Italia (un migliaio per gli organizzatori, almeno 500 secondo le forze dell’ordine), hanno risposto all’invito di scendere in piazza proposto dai Radicali Italiani e da tante altre sigle politiche e associazioni, per presentare la mostra "Eyes of Mariupol" e protestare contro l’invasione russa. E’ stata scelta la città di Modena come teatro della manifestazione dopo la decisione (che aveva suscitato un enorme clamore mediatico) del Comune di concedere una sala pubblica per un convegno filo-russo sulla "Rinascita di Mariupol", poi revocata dal sindaco Muzzarelli, presente anche lui in piazza Matteotti.

"Sono molto soddisfatto che così tante persone, giungendo da ogni parte d’Italia, siano scese in piazza a testimoniare la loro vicinanza alla resistenza ucraina – commenta Pietro Borsari, membro del comitato nazionale dei Radicali Italiani – Vogliamo dare un messaggio molto forte contro la propaganda russa che si insinua nella nostra opinione pubblica e che sta riuscendo a penetrare nel ventre molle del nostro Paese. Lo abbiamo visto da quando in Italia hanno cominciato ad organizzare questi eventi le associazioni filo-russe, trovando un seguito non nutritissimo ma sicuramente presente nelle città italiane. Siamo grati al sindaco Muzzarelli per aver deciso di revocare la sala civica all’associazione ’Russia Emilia Romagna’, augurandoci che continuerà anche in futuro a ribadire il suo sostegno alla comunità ucraina modenese".

Tanti gli interventi che si sono susseguiti nel corso del pomeriggio, con accuse a Putin e al regime russo. "Vogliamo lanciare un messaggio ai tanti ucraini scesi in piazza oggi: dobbiamo avere maggiore coesione", afferma Kim Olena, portavoce della comunità ucraina modenese: "Solo uniti possiamo combattere la propaganda russa che si sta diffondendo a macchia d’olio su tutto il territorio italiano; spero veramente che questo sia solo l’inizio di tante altre manifestazioni, di tante azioni concrete per contrastare ogni tipo di violenza. Ringrazio anche io di cuore il sindaco Muzzarelli per aver accolto la nostra richiesta di revocare la sala per il convegno filo-russo. Chiedo solo all’amministrazione di prestare maggiore attenzione ad eventuali richieste future, in modo da evitare che queste associazioni possano alimentare la propaganda russa, che continua a diffondere informazioni distorte sulla guerra".

Anche l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, ci ha tenuto a mandare un messaggio ai tanti connazionali scesi in piazza, invitandoli a continuare la propria protesta per impedire il tentativo russo di "restaurare il vecchio impero".

Gli organizzatori hanno invitato il pubblico alla prossima manifestazione, fissata per il 24 febbraio in piazza a Bologna, che preannunciano raccoglierà ancora più adesioni; inoltre si stanno organizzando per proiettare a Modena il film "I venti giorni di Mariupol", in modo da sensibilizzare ancora di più la nostra comunità su quanto sta accadendo nell’est del continente europeo.