In piazza vignette per ’arginare’ il gioco d’azzardo Mostra itinerante "Azzardo: non chiamiamolo gioco" in occasione della Sagra di Sant'Orsola a Campogalliano. 35 vignette ironiche realizzate da noti disegnatori italiani per affrontare la problematica dell'azzardo. Visibile il 22 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II.