In piazza xx settembre via a ’Note di stelle’

Modenamoremio, società di promozione del centro storico, invita tutti i modenesi alla prima imperdibile serata della rassegna ’Note di stelle’ stasera alle 21 in piazza XX Settembre.

In scena lo spettacolo ’Gus Savino presenta SoleDonne’, nove canzoni per raccontare parte di un universo meraviglioso: la forza, la passione, l’amore, la tenacia, il sogno e un po’ di follia saranno i temi proposti da voci diverse e presentati in maniera teatrale tra emozioni e immagini per celebrare la femminilità in musica.

Testi e musiche originali di Gus Savino. Spettacolo narrato, suonato e cantato dal vivo, illustrato dai dipinti di Marina Scognamiglio. Con la partecipazione di Micaela Bardozzo, Luana Camatti, Serena Carpi, Maria Pia Del Giorno, Noemi Felicani, Francesca Mercury, Neja, Betta Sacchetti, Antonella Sferlazza, La Simo, Marina Scognamiglio e di Luca Annunziata (basso e cori), Giuseppe Casillo (batteria), Massimo Pasqualin (voce narrante e cori), Antonio Viola (chitarre).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.