In pista i tenori della Fondazione Pavarotti. Cantano l’inno in occasione del Gp di Imola

La Fondazione Luciano Pavarotti è stata in primo piano ieri all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. L’esecuzione del ‘Canto degli italiani’, il nostro inno nazionale, è stata infatti affidata alle voci di sei giovani tenori selezionati dalla fondazione, Davide Battiniello, Manuel Caputo, Paolo Delai, Oronzo D’Urso, Emanuele Pellegrini e Davide Tuscano. Per la fondazione intitolata al tenorissimo e per i sei giovani cantanti, una vetrina di grande prestigio in mondovisione, per un evento sportivo seguito da milioni di appassionati. "Oggi la nostra fondazione ha avuto il grande onore di presentare sei magnifici giovani tenori che hanno interpretato l’Inno di Mameli prima dell’inizio del GP – ha scritto sui social la Fondazione Pavarotti, in un post rilanciato anche dalla presidente Nicoletta Mantovani –. Grazie al sindaco di Imola Marco Panieri, a Stefano Domenicali e a tutta la Formula Uno per questo privilegio, ancora una volta nel ricordo del grande Maestro Pavarotti".

Per la Fondazione Pavarotti e per i suoi artisti sarà un anno speciale, anche nel 90° della nascita di big Luciano: in estate le iniziative della rassegna "Musica Maestro!" alla Casa Museo di stradello Nava, il 30 settembre il concerto evento all’Arena di Verona, poi il 12 ottobre il ricordo del tenorissimo, nel giorno del suo compleanno, al teatro Comunale di Modena che porta il suo nome. E intanto è nata ufficialmente anche l’Orchestra della Fondazione Pavarotti che verrà presentata alla stampa proprio questa mattina.

s.m.