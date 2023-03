In pista sul territorio "Cambiano i bisogni, seguiamo i pazienti in tutto il loro percorso"

"È un progetto importante – ha spiegato la Coordinatrice della Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie, Elena Corradini, in relazione alla collaborazione con il dipartimento di Medicina interna – che vede nella sinergia tra istituzioni il volàno per migliorare il livello qualitativo dell’assistenza sul territorio attraverso la formazione di figure mediche sempre più preparate. Il progetto è nato proprio dall’evoluzione delle strutture del servizio sanitario nazionale e regionale e dei bisogni di salute della popolazione, come i cambiamenti epidemiologici, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento dei pazienti complessi e fragili, cioè che hanno difficoltà non solo in ambito sanitario ma anche in ambito assistenziale, perché hanno perso l’autonomia, e in ambito sociale. Gli specializzandi che verranno inseriti in questo percorso – aggiunge – avranno modo di acquisire competenze specifiche, gestendo in team con le altre figure professionali i processi di transizione clinica e organizzativa del paziente dal contesto ospedaliero a quello intermedio, come può essere un Osco o un Hospice".

E ha aggiunto, "già da tre anni stavamo collaborando con il dottor Gilioli perché la sua Medicina fa parte della rete formativa della scuola. Poiché stanno aprendo queste nuove strutture, gli Osco, sul territorio dell’Ausl modenese, e c’è in particolare l’Osco di Novi che avrebbe aperto con l’inizio di quest’anno, abbiamo deciso di far sì che gli specializzandi potessero vivere un’esperienza professionalizzante a tutto campo per mettere in atto, ottimizzare e perfezionare le loro competenze per quanto riguarda la valutazione multidimensionale del paziente, la presa in carico globale del paziente, per assicurare una continuità delle cure e una transizione del paziente tra le cure ospedaliere e le cure intermedie".

Il progetto, infatti, permetterà al medico in formazione specialistica di fare un’esperienza professionalizzante a 360 gradi, in un’ottica multiprofessionale e multidisciplinare, nei contesti che secondo le indicazioni ministeriali rappresentano i pilastri del nuovo modello di organizzazione della sanità territoriale. Nei mesi scorsi il primo specializzando, Lorenzo Rubrigi, ha lavorato fianco a fianco prima con gli operatori dell’Osco di Novi e, dal 20 febbraio, si è spostato nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola diretto dal dottor Gilioli, per un percorso che, una volta a regime, vedrà impegnati ogni anno in Osco i professionisti in formazione del terzo anno della Scuola.

Insieme a lui, ieri, erano presenti due colleghi specializzandi, Pierluca Marazzi e Chiara Tagliazucchi, che prenderanno parte al progetto. "Sto lavorando all’Osco di Novi – racconta il dottor Rubrigi – da circa un mese e nel frattempo collaboro anche con la Medicina interna di Mirandola del dottor Gilioli, dove valutiamo prima i pazienti che potrebbero beneficiare di una degenza in Osco. È un’esperienza estremamente formativa per me, ma anche positiva per i pazienti perché sicuramente quando arriveranno in Osco saranno già conosciuti e quindi presi in carico ancora prima di arrivare".

Sofia Silingardi