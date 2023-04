In prima linea per chi soffre Diritti umani e Palestina, un premio per Albanese

È una "dedizione verso la giustizia" quella di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi, che ha ricevuto ieri mattina il premio intitolato al giornalista Stefano Chiarini, assegnato ogni anno come riconoscimento all’impegno di giornalisti, artisti, operatori umanitari nel far conoscere la realtà della situazione umanitaria in Palestina. Avvocata e relatrice speciale Onu da maggio 2022, Albanese ha lavorato anche come esperta di diritti umani per le Nazioni Unite ed è borsista affiliata dell’Istituto per lo studio della migrazione internazionale della Georgetown University. Il premio 2023 le è stato assegnato per la sua relazione ‘Situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967’, trasmessa all’assemblea generale dell’Onu, e l’impegno e la professionalità "nello svolgere l’importante lavoro di ricerca e accertamento del mancato rispetto dei diritti umani dei territori occupati di Palestina". Nella sua relazione è ribadito "il diritto alla ribellione ai popoli che lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell’esercizio del diritto dei popoli all’autodeterminazione sancito nella Carta dell’Onu". Un riconoscimento alla caparbietà e all’impegno costante nel portare avanti la propria testimonianza "nonostante le numerose difficoltà e gli attacchi pubblici subiti". "È un onore – ha raccontato Francesca Albanese –, un’occasione per continuare a parlare di Israele e Palestina in un momento in cui aumentano i danni umani e fisici di un’occupazione di 56 anni, un’apartheid, di cui ormai non si parla più e che significa legge marziale per milioni di persone. Ma è un onore ricevere questo riconoscimento proprio per chi era Stefano Chiarini, che ha rappresentato un giornalismo che purtroppo sono pochi a incarnare in Italia perché c’è autocensura, che è come la censura solo più triste". La sua "è una dedizione verso la giustizia. Il mio impegno non è un impegno per i palestinesi, io mi occupo di diritti umani e chi se ne occupa ha un’idiosincrasia nei confronti del bullismo, e questo è bullismo istituzionalizzato e protratto nei decenni. I palestinesi non hanno soltanto l’occupazione israeliana e il colonialismo, c’è la complicità della comunità internazionale, che non riesce a porre freno, come si fa in altri contesti (in Ucraina per esempio), alla ’hybris’ dello stato di Israele. E in questo non c’è nessun odio nei confronti dello Stato di Israele, è per amore nei confronti dei diritti". La consegna del premio, promosso dall’associazione modenese ‘Per non dimenticare’, si è svolta nel Palazzo Comunale alla presenza di Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura, Flavio Novara, presidente del premio internazionale Chiarini, Kassem Aina, presidente dell’associazione BeitAtfalAssumoud che opera nei campi profughi in Libano, Bassam Saleh, giornalista palestinese, e Mirca Garuti dell’associazione ‘Per non dimenticare’.

Sofia Silingardi