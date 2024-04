In Prima vanno ai playout. Lama, Ubersetto e Nonantola

I risultati delle altre gare non modenesi nell’ultima giornata di Eccellenza e Promozione e le classifiche finali. ECCELLENZA. Colorno-Agazzanese 6-2, Montecchio-Bagnolese 2-1, Salso-Fabbrico 2-2, Rolo-Fidentina 2-2, Nibbiano-Zola 2-2. Classifica finale: Cittadella 81, Terre di Castelli e Correggese 72, Nibbiano 65, Castelfranco 56, Colorno 50, Brescello 48, Agazzanese 46, Fabbrico 45, Formigine 44, Rolo 43, Salsomaggiore 42, Zola e Montecchio 39, Fidentina 36, La Pieve 33, Faro 28, Bagnolese 8. Cittadella promossa, in finale playoff (12/5) Terre di Castelli, semifinale playoff (5/5) Correggese-Nibbiano, playout (5/5) Zola-La Pieve e Montecchio-Fidentina, retrocesse Faro e Bagnolese. La vincente della finale playoff è ammessa gli spareggi nazionali (26/5 e 2/6) col Giulianova. PROMOZIONE. Baiso-Bibbiano 1-2, Arcetana-Scandiano 0-1. Classifica: Vianese-Castellarano 4-1 e Sp. Scandiano-Montagna 3-2. Classifica finale: Vianese 82, Bibbiano 81, Arcetana 77, Cdr Mutina 60, United Carpi 58, Sanmichelese 55, Scandiano 53, Castelnuovo 47, Castellarano 46, San Felice 43, Vezzano 41, Baiso 40, Camposanto 36, Fiorano 31, Nextgen 29, Quarantolese 28, Cavezzo 21, Montagna 20. Vianese promossa, finale playoff (12/5) Bibbiano-Arcetana, playout (5/5) Fiorano-Nextgen, retrocesse Quarantolese, A.P. Montagna e Cavezzo. La vincente della finale playoff gioca (19/5) la semifinale regionale. PRIMA "C". Ganaceto promossa, semifinale playoff (5/5) Virtus Libertas-Guastalla, in finale (12/5) il Masone, playout (5/5) San Prospero Correggio-Rubierese, retrocesse Reggiolo e Virtus Cibeno. PRIMA "D". Monteombraro promossa, semifinali playoff (5/5) Pgs Smile-Polinago e Casalgrande-Maranello (finale 12/5), playout (5/5) Lama-Ubersetto, retrocesse Consolata e Carpineti. PRIMA "F". Centese promossa, semifinale playoff (5/5) Ravarino-Persiceto, in finale (12/5) X Martiri, playout (5/5) Nonantola-Bondeno e Argentana-Codifiume, retrocessa Balca Poggese. In Prima le vincenti delle finali playoff giocano i quarti il 19/5.