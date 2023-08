In prima visione ’L’ultima luna di settembre’ Storia di formazione che ha il sapore dell’infanzia

Una storia di formazione che ha il sapore dell’infanzia, di un’amicizia nata per caso tra i remoti e incantevoli paesaggi della Mongolia è raccontata nel film ’L’ultima luna di settembre’ di Amarsaikhan Baljinnyam, in prima visione stasera alle 21.15 al SuperCinema Estivo di Modena. Per questa proiezione il biglietto unico è ridotto a 5,50 euro. Volto noto della serie Netflix ’Marco Polo’, l’attore firma come regista la sua opera prima, che racconta di un legame unico e indissolubile, un percorso segnato dal tempo che sta per finire perché è in arrivo ’l’ultima luna di settembre’ che nella cultura mongola significa il ritorno in città prima dell’inverno. Un’opera che riflette sull’infanzia e la genitorialità, in un viaggio alla scoperta di una terra ricca d’umanità e tradizioni.