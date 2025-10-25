"In programma una manifestazione contro la nuova moschea"

Alza il livello dello scontro, Francesco Macchioni. Il tema è la ‘nuova’ moschea de ‘I Quadrati’ contro la quale la lista civica guidata dallo stesso Macchioni, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega stanno promuovendo una raccolta di firme che ha già tagliato il traguardo delle duemila sottoscrizioni. E annuncia, Macchioni, una manifestazione di piazza che rafforzi quel ‘no alla moschea’ che, aggiunge "hanno già pronunciato migliaia di sassolesi, stanchi di essere ultimi nelle fila delle priorità di questa amministrazione". Non anticipa altro sulla manifestazione, Macchioni, ma torna sul punto, anche alla luce degli esiti dell’affollata assemblea andata in scena lunedi sera a Braida. "Abbiamo riempito piazze e banchetti, coinvolgendo persino europarlamentari per un sopralluogo che ha confermato come una moschea lì è urbanisticamente folle. Se è vero, come dice il sindaco, che al momento non esiste ancora nessuna richiesta formale per trasformare i locali acquistati in luogo di culto, è altrettanto vero – prosegue Macchioni - che dovrebbe essere la decisione della cittadinanza a legittimare tale scelta, e non una maggioranza di partito in consiglio comunale, tutta allineata pro-Islam, che ignora migliaia di firme e la volontà dei sassolesi. Anche perché – la conclusione – non parliamo di una scelta urbanistica, ma politica, di un tradimento culturale alla città: il centrodestra, e la mia lista, ha vigilato con interrogazioni e petizioni, raccogliendo consenso perché rappresenta il buonsenso: no a scorciatoie, sì a convivenza vera, senza favoritismi". s. f.