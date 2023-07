In Puglia cancellata via Modena "Sostituita con via Berlusconi Un affronto alla memoria"

di Alberto Greco

Dalla toponomastica di Apricena, popoloso comune (oltre 12mila abitanti) della provincia di Foggia compreso nel perimetro del Parco nazionale del Gargano, scomparirà "Via Modena". Nulla di strano se non fosse che la scelta di quella intitolazione riveste un suo significato molto particolare, per noi e non solo. Quella denominazione fu scelta negli anni Sessanta dall’allora consiglio comunale di Apricena per ricordare l’efferato episodio del 9 gennaio 1950 quando durante uno sciopero generale, promosso dalla Cgil contro il licenziamento di 500 operai delle Fonderie Riunite di Modena, le forze dell’ordine aprirono il fuoco uccidendo 6 operai. Per questo non si è fatta attendere la reazione della Cgil e segnatamente dei segretari provinciali di Modena Daniele Dieci e di Foggia Maurizio Carmeno, che l’hanno bollata come "Scellerata operazione". "A seguito dell’episodio – ricordano Dieci e Carmeno - ci furono mobilitazioni in tutta Italia e una manifestazione nazionale a Roma in piazza Santi Apostoli con 100 mila persone". Quella data resterà impressa nella memoria collettiva, perché segnò una svolta importante ed aprì una riflessione profonda nel sindacato Cgil. Impressionò anche i lavoratori della provincia di Foggia che esprimevano con Giuseppe Di Vittorio il leader nazionale della Cgil. Questo il legame ed il ponte tra Modena e Apricena. Oggi però quel legame, se sarà confermata la decisione adottata dalla attuale giunta di centrodestra che guida il centro foggiano, rischia di essere spezzato. Apricena sostituirà "Via Modena" con "Via Berlusconi". "Quando Maurizio ci ha contattato per illustrarci l’accaduto – fa sapere Daniele Dieci, segretario generale della Camera del Lavoro di Modena - confesso di aver fatto fatica a crederci: questo atto rappresenta un’operazione politicamente maldestra e spregiudicata e uno schiaffo all’intera comunità modenese". Carmeno contro la decisione ha già fatto pervenire una lettera al Prefetto di Foggia Maurizio Valiante per esprimere la sua indignazione. Per Cgil si tratta di "Un atto che andrebbe a sostituire un’intitolazione così significativa sul piano storico, culturale e valoriale per l’intero Paese per intitolarla, oltretutto in deroga alle regole, a una figura come quella di Silvio Berlusconi, lontana anni luce dai valori rappresentati da quella simbolica intitolazione, oltre che un profilo politico ampiamente divisivo e controverso". Per questo è l’appello di Dieci e Carmeno "chiamiamo a raccolta tutti i cittadini e le cittadine dei nostri territori e tutti coloro che nel mondo delle istituzioni, della politica e dell’associazionismo sono indignati tanto quanto noi per bloccare questa scellerata operazione".