"In questi anni abbiamo riqualificato la zona. Il nostro impegno resta il benessere collettivo"

Nonostante sia ex amministratore delegato di Cpc, Franco Iorio ci ha tenuto ad essere presente all’assemblea per confrontarsi con i cittadini del rione in cui è nato e ha dato vita, ormai trentaquattro anni fa, all’azienda che ora fa parte del Gruppo Mitsubishi Chemicals. Iorio ha voluto rispondere personalmente ai rappresentanti del Comitato ambiente Sant’Anna per tranquillizzarli circa l’intervento di ampliamento Cpc che interesserà la zona. Rivolgendosi ai residenti, l’imprenditore ha elencato gli interventi che, in tutti questi anni, lo hanno visto protagonista per la riqualificazione di tutto il quartiere. "Quando trentaquattro anni fa abbiamo aperto – precisa Iorio – quest’area era piena di capannoni e c’erano situazioni di degrado estremo. Ricordo che, dopo che Coca-Cola chiuse i battenti, in quell’area malsana c’era guano ovunque e trovammo eternit dappertutto. Ho contribuito in prima persona a far bonificare completamente gli spazi, riqualificare lo stabile e rifare le aiuole: un lavoro estremamente dispendioso che ha reso decorosa una zona che versava in condizioni disastrose". Rispondendo alle richieste dei residenti, Iorio ha sottolineato come i problemi riportati non siano responsabilità di Cpc e ha sottolineato che, in tutti questi anni, il rione Sant’Anna ha visto una serie di industrie altamente impattanti sia sotto l’aspetto dell’inquinamento ambientale o acustico, sia per quanto riguarda gli odori sgradevoli. "Chi abita in questo quartiere da qualche decennio – prosegue Iorio – ricorderà di certo la Carbopress, che lavorava materiali compositi; inoltre, c’era un’azienda che si occupava di verniciare le bottiglie di nocino, per non dimenticare Tetracciai: tutte industrie che, certamente, avevano un impatto importante sul rione. Mi preme, ancora una volta, ricordare come Cpc abbia ripulito aree malsane, facendo un lavoro che, anche da un punto di vista visivo, dona dignità alla zona. Il progetto che è stato presentato stasera (martedì, ndr) conferma il nostro impegno per riqualificare un’area della città, donando benessere alla collettività".