"In questi anni è mancato l’inserimento lavorativo"

di Alberto Greco

Professor Massimo Baldini, ordinario di Politica economica a Unimore, ci risiamo con le polemiche.

"Nelle politiche pubbliche a volte la storia si ripete. Già nell’Inghilterra di inizio XIX secolo le Leggi sui poveri con Elisabetta I vennero accusate di favorire pigrizia e costare troppo. I sussidi furono tagliati per chi era considerato "abile" al lavoro. Una storia simile si ripete ora col Reddito di cittadinanza. Dopo qualche anno di forte aumento della spesa contro la povertà e del numero dei beneficiari, arrivano i tagli, con la divisione dei poveri nelle categorie dei ’non occupabili’, che continueranno a ricevere il vecchio reddito di cittadinanza ma con un nome nuovo (Assegno di Inclusione), e degli ’occupabili’, che invece potranno ottenere 350 euro al mese per non più di 12 mesi, senza possibilità di repliche, e solo se parteciperanno a progetti di formazione e riqualificazione".

Perché tanto accanimento sui poveri?

"L’origine delle polemiche sta nel fatto che questa ripartizione avviene solo in base alle caratteristiche anagrafiche, senza guardare nel merito dei singoli casi: è ’occupabile’ chi ha tra 18 e 59 anni e non vive con minori, over 60 o disabili. E’ chiaro che in questo gruppo vi sono individui con basse capacità di poter lavorare, ad esempio per problemi di salute (senza essere disabili), dipendenze, e così via".

E ora?

"Le critiche a questa impostazione hanno prodotto che la legge dice che da gennaio 2024 potranno richiedere l’Assegno di inclusione non solo le famiglie con minori, disabili o anziani, ma anche quelle con persone ’in condizione di svantaggio e inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali’. In pratica i poveri tra 18 e 59 anni che oggi perdono il Reddito avranno due possibilità: rivolgersi ai Centri per l’impiego per essere inseriti in un percorso di riqualificazione oppure chiedere aiuto ai Servizi sociali dei comuni. Se saranno inseriti in progetti di inclusione potranno domandare l’Assegno senza limiti di tempo".

Comuni chiamati in causa dunque.

"I Comuni però saranno chiamati a gestire una grande massa di domande, anche se solo una parte di chi perde il Reddito si rivolgerà a loro: le persone più fragili e più lontane dal lavoro". Niente di buono dunque?

"Forse da questa confusione potrebbe uscire qualcosa di buono: più controlli su chi riceve il sussidio e un maggior coinvolgimento in programmi di inclusione e formazione, poiché circa la metà dei beneficiari del Reddito di cittadinanza non ha avuto alcun contatto con i servizi sociali o i Centri per l’impiego. Le frodi sono state poche e fisiologiche, ma si è persa l’occasione per un reale reinserimento sociale e lavorativo".