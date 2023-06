In Regione per ricostruire

Un’infornata di assunzioni in Regione per nuovi profili professionali. Sono 310 i posti disponibili per assunzioni che rendano più efficiente la Pubblica amministrazione. Sono aperte, infatti, le iscrizioni per 13 concorsi varati dalla Regione Emilia-Romagna insieme ad Agenzie regionali e Comuni. Si tratta di uno schema di assunzioni per diversi profili professionali, da assumere a tempo indeterminato o con contratti di formazione lavoro. Alcuni profili selezionati potranno essere inoltre impiegati nella struttura del Commissario alla Ricostruzione, della Regione e di tutte le province e i comuni coinvolti. Tra i posti in concorso: 174 per assunzioni in Regione, 20 all’Arpae, 3 all’Agenzia regionale per il lavoro, 2 a Er.Go, 12 per Città metropolitana e Comune di Bologna; 96 in enti dell’Emilia-Romagna; 96 per corso-concorso di agente di polizia locale; 54 posti per assistente amministrativo contabile; 56 per specialista giuridico-amministrativo. Oltre a numerosi altri posti in concorso come contratti di formazione lavoro (CFL) dedicati quindi a candidati con età non superiore ai 32 anni di età, dimostrando un forte investimento sui giovani. La chiusura delle iscrizioni è prevista per metà luglio. L’obiettivo dell’avvio delle assunzioni in Regione e negli altri enti è già nel 2023. Tutte le informazioni sono on line sul portale ‘Lavorare in Regione’: http:www.regione.emilia-romagna.itlavorare-in-regione dove è possibile scaricare i testi dei bandi ed accedere alla piattaforma informatica che consente di iscriversi ai concorsi.