In Regione siamo secondi dietro Bologna

Emerge l’immagine di un’Italia a due velocità nell’indagine annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Galoppa il nord, fatica il sud. Al primo posto troviamo Udine, seguita da Bologna, Trento, Aosta, Bergamo, Firenze e Modena. Chiudono la top ten, dall’ottavo al decimo posto, Milano, Monza-Brianza e Verona. Le ultime tre sono nell’ordine, Napoli, Caltanisetta e Foggia. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, Modena si trova al secondo posto dietro Bologna. Parma è undicesima, Reggio Emilia, che era riuscita anche nel sorpasso, ora è sedicesima. Piacenza è al posto numero 26, con Ravenna 34^ e Forlì-Cesena al 40° posto, Seguono Rimini al 51° posto e, in ultima posizione per quanto riguarda la nostra regione, troviamo Ferrara che occupa la sessantesime posizione in classifica.