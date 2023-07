In ricordo del prof. Raimondo Rossi Ercolani, Fanano omaggia il suo benemerito cittadino

Sabato Fanano ricorda il suo cittadino benemerito prof. Raimondo Rossi Ercolani a 2 anni dalla scomparsa. Gli dedica una giornata di studi che si svolgerà nelle chiese di S.Silvestro e di S.Giuseppe per chiudere in Piazza Marconi (dalle 21) con ballo d’epoca a cura dell’associazione 8cento. "Una giornata che sarebbe piaciuta a mio padre – afferma il figlio Vincenzo –. Vi è arte e musica". Il prof. Rossi Ercolani, insegnante di matematica e fisica per 25 anni al Wiligelmo di Modena, ha dedicato vent’anni e oltre a Fanano. Nel 1998 ricevette l’incarico di creare una biblioteca municipale che potesse accogliere la letteratura scientifica lasciata dal prof Luigi Di Bella, e che potesse costituire una memoria vivente della sua assistente, che era la sorella di Raimondo, la dottoressa Mariateresa Rossi. Ha organizzato convegni, ha fatto restaurare delle stampe settecentesche, ha scritto un libro per far conoscere la Chiesa di S.Giuseppe (e ottenere fondi per i restauri), e figura fra i fondatori dall’associazione culturale "Ottonello Ottonelli". "Il suo lavoro culturale – dice il figlio – si è concretizzato nell’architettura della città".

w.b.