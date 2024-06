In ricordo di Junior Magni. Re della musica da ballo scomparso da un anno

Nel mondo delle orchestre da ballo e della melodia tutta italiana, Junior Magni è stato uno degli artisti più amati: per più di 50 anni ha calcato i palcoscenici con la sua voce, la sua passione e il suo carattere estroverso. E insieme alla figlia Rossana, con cui condivideva la musica nelle sale e nelle piazze, è anche divenuto un beniamino del pubblico tv, grazie alle sue trasmissioni improntate sempre alla simpatia e al dialogo.

Fra i suoi brani più famosi, "Ricordi", "Gocce di mimosa" e "Tre rose nel bicchiere". Junior è volato via lo scorso anno, proprio a Ferragosto, e domenica alle 21 verrà ricordato in una serata speciale, presentata da Riccardo Benini in piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto. Insieme all’orchestra di Rossana Biagioni, erede artistica di Junior, suoneranno tanti altri gruppi, con Maria Grazia Pasi, Roberta Cappelletti, Andrea Montanari e vari colleghi che vorranno rendere omaggio al talento di un interprete speciale.

s. m.