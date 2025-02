In sala ’Vermiglio’, candidato all’Oscar

Prosegue la programmazione alla Sala Truffaut di Modena: stasera alle 21.15 il film candidato per l’Italia agli Oscar 2025: il meraviglioso e indimenticabile ‘Vermiglio’ (Italia 2024, foto) di Maura Delpero. Tre sorelle non più bambine e non ancora donne nell’ultimo anno del conflitto mondiale: un unico sparo segna la fine della loro innocenza. Il racconto di un mondo antico osservato con grande attenzione e restituito con commovente naturalezza. Delpero, al secondo lungometraggio, dà prova di una sorprendente maturità espressiva che affonda le sue radici nel cinema di Ermanno Olmi, ma ancor di più in una comprensione autentica dei personaggi e di qual è il mondo e l’orizzonte entro il quale si muovono. Il film ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Domani sera, per la rassegna ‘Modern Classics – Grandi film restaurati’, è in cartellone l’ultimo appuntamento con il cinema del Maestro Akira Kurosawa: alle 21.15 in versione originale con sottotitoli italiani ‘Vivere’ (Giappone 1952, 143’).