In San Giorgio il percorso aritstico e la vita di Mozart

Attraverserà la vita e il percorso artistico del grande Amadeus il concerto del Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie" in programma domani sera (giovedì 2) alle 21 nella chiesa di San Giorgio a Sassuolo (con ingresso gratuito). "Mozart Divino" è il titolo dell’evento che offrirà un affascinante confronto tra due momenti creativi dell’universo di Mozart distanti fra loro 16 anni: la freschezza giovanile dei tre "Divertimenti" per archi e la profondità quasi sacrale del suo maturo "Adagio e fuga", quasi un omaggio a Bach. L’esecuzione sarà affidata all’ensemble I Musicali Affetti, diretto e concertato dal violinista Fabio Missaggia (nella foto), con Matteo Zanatto (violino), Monica Pelliciari (viola), Carlo Zanardi (violoncello) e Michele Gallo (contrabbasso).

Mozart compose i tre Divertimenti (KV 136, 137, 138) a 16 anni, nel 1772, dopo i viaggi in Italia: vi si avverte l’influenza del sinfonismo milanese e la struttura in tre movimenti ricalca la sonata italiana. Nell’Adagio e fuga KV 546, composto a Vienna nel 1788, si coglie invece l’interesse che Mozart provava in quel periodo per le fughe di Bach: il brano rivela un lato più severo e meditativo del compositore. Tutto questo si potrà verificare nel concerto tenuto da I Musicali Affetti, una formazione dedicata all’interpretazione filologica del repertorio barocco e classico. Il gruppo esplora il dialogo tra la freschezza dello stile italiano e la maestosità di quello tedesco, offrendo un’esecuzione fedele alle prassi del tempo.

