In scena Andersen,. Verne e la fiaba nella savana

Sarà un weekend dedicato al teatro per ragazzi tra Concordia, Carpi, e Nonantola. Nell’ambito della rassegna "Sciroppo di Teatro", a Carpi, Sabato 15 marzo alle ore 17, al Comunale la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani presenta "Il giro del mondo in ottanta giorni", una favola moderna che porta Phileas Fogg e Passepartout in un avventuroso viaggio intorno alla terra, utilizzando mezzi di trasporto antichi e moderni. Uno spettacolo teatrale coinvolgente, adatto a bambini dai 5 anni in su.

A Nonantola, domenica 16 marzo al Teatro Troisi alle 17, la Compagnia Il Baule Volante presenta "Il sogno di tartaruga. Una fiaba africana". Un classico del teatro ragazzi, i protagonisti sono gli animali della savana rappresentati da pupazzi animati a vista.

Poi lo spettacolo al Teatro del Popolo di Concordia, sempre domenica 16 marzo alle 16: "Sapete c’è una antica storia che racconta che durante le notti di pioggia il più vecchio fra i giocattoli abbia il potere di risvegliare tutti gli altri giocattoli e farli vivere fino all’alba. E una notte la stufa era rimasta accesa: 8 soldatini erano appena arrivati in quella stanza e fu proprio uno di loro a vivere una strana avventura…". Inizia così la storia de "Il tenace soldatino di piombo", lo spettacolo di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara. La celebre fiaba di Hans Christian Andersen, il noto scrittore danese, viene reinterpretata nella produzione di Teatrodelleapparizioni, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Teatro Accettella, Associazione Tinaos, con protagonisti Valerio Malorni/Francesco Picciotti e Fabrizio Pallara/Tommaso Lo Cascio.

Alberto Greco