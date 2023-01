In scena ’Animal Farm’ di Orwell in lingua originale inglese

’Sogni’ è il titolo che Palkettostage ha individuato per il Cartellone 20222023, un fil-rouge che collega tra loro le opere della nuova stagione che partirà il prossimo ottobre. Domani e venerdì al Teatro Michelangelo va in scena lo spettacolo in lingua originale inglese Animal Farm, libero adattamento dall’opera di George Orwell.

"Animal Farm è un capolavoro di George Orwell, che abbiamo scelto di allestire in una sorta di ’reality show’ per rendere, se ce ne fosse bisogno, ancora più concreta l’attualità dell’opera".

Alla Manor Farm, gli animali maltrattati e sfruttati dal fattore Jones sognano il tempo in cui potranno essere liberi e artefici del proprio destino, senza le interferenze dell’uomo. Ispirandosi ad un reality show la messinscena si allontana dal modello naturalistico. Gli attori sono facilmente individuabili e riconoscibili nelle rispettive parti. Ciò avviene grazie all’uso di maschere dalla foggia animale che tuttavia consentono al pubblico di intravedere il volto e le espressioni dell’interprete".