In scena danza, musica e prosa

"Contribuire a riempire di contenuti il nostro Auditorium, permettendo ai cittadini di vivere momenti di aggregazione culturale senza dover uscire dal proprio Comune, è tutt’altro che banale": con queste parole Luigi Zironi, sindaco di Maranello, ha dato il ‘la’ alla presentazione della stagione 20232024 dell’Auditorium Enzo Ferrari, curata da Ater Fondazione. Un luogo di cultura che, anno dopo anno, "si fa portatore di socialità e bellezza", gli ha fatto eco la vicesindaca Mariaelena Mililli. Sette appuntamenti con inizio sempre alle 21 - in un cartellone "dove circo, danza, musica e prosa si alternano per offrire al pubblico una proposta il più possibile variegata", il commento di Pasquale Vita di Ater -, più due ‘speciali’ nell’ambito del progetto ‘Da lei a noi: riparare con arte’ che, a partire dall’esperienza di riparazione di beni confiscati sul territorio, racconta come dall’imperfezione possano nascere storie nuove: lo spettacolo di teatro carcere ‘Amleto’, una produzione del Teatro dei Venti, e ‘Cosa nostra spiegata ai bambini’, di Stefano Massini con Ottavia Piccolo (rispettivamente il 25 gennaio e il 9 aprile, a ingresso gratuito). Tornando ai sette di cui sopra, si comincia in musica il 14 novembre con Filippo Graziani e il suo omaggio al padre ‘Arcipelago Ivan’, per continuare il 19 dicembre con il travolgente ‘Stupida Show!’ con la stand up comedian Paola Minaccioni. Il nuovo anno si apre il 18 gennaio con ‘Quel che resta’ della Compagnia L’Albatro, nell’ambito del progetto ‘Teatro e salute mentale’, e continua il 31 con la commedia dell’arte ‘Arlecchino muto per spavento’ di Stivalaccio Teatro. Con febbraio arrivano la danza, il 15 con l’originale ‘Tangos!’ dei quartieri di Buenos Aires, e il circo contemporaneo di ‘Spaghetti’, il 29: nove acrobati che evocano la prima immigrazione, quella degli italiani in America. La chiusura, il 6 marzo, è affidata a Mattia Fabris, Jacopo Maria Bicocchi e al loro viaggio inaspettato ‘Un alt(r)o Everest’, ben oltre la cima del monte. Per biglietti e abbonamenti www.ater.emr.it.

Chiara Mastria