In sella a una bici, investita da un’auto: è grave

E’ ricoverata in serie condizioni con diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita la signora di 80 anni che, ieri, in sella alla sua bici si è scontrata con un’auto guidata da un 40enne di San Felice. L’incidente, è avvenuto nella prima mattinata all’incrocio tra via Cavour e via Della Libertà. Fortunatamente l’auto stava procedendo a bassa velocità, ma nell’urto la donna è stata sbalzata sull’asfalto riportando diverse fratture e un forte trauma cranico. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto l’ambulanza del 118 e la Polizia Locale di Cavezzo per i rilievi e a supporto anche i Carabinieri. Le condizioni della signora, vista anche l’età, sono apparse subito molto gravi, al punto la richiedere l’intervento dell’elisoccorso. La Polizia Locale ha provveduto a scortare l’ambulanza fino al campo sportivo, dove la donna è stata caricata sull’eliambulanza e trasportata a Baggiovara. Col passare delle ore, la signora è stata dichiarata fuori pericolo, ma le condizioni rimangono serie. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

a.g.