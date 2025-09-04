In sella per regalare benessere. Per tutti torna la mototerapia

Sabato, a Sassuolo, torna la mototerapia: trattamento complementare, ideato dal campione di motocross freestyle Vanni Oddera (che dal 2009 ha portato oltre 60.000 ragazzi in moto in sessanta eventi all’anno), usa la moto elettrica per regalare emozioni e migliorare il benessere psicofisico di ragazzi e adulti con disabilità o che affrontano lunghe degenze ospedaliere. Iniziativa divenuta ormai una recente tradizione nel territorio sassolese, unendo welfare sociale e attività sportiva, nella sede della azienda Mineraria di Boca il Freestyle Motocross Mototerapia prenderà il via al pomeriggio, alle 17:30, con una prima esibizione, per poi proseguire alle 21:30 con lo spettacolo serale di motocross freestyle. Collateralmente, verranno predisposti percorsi per le minimoto e, addirittura, l’occasione di salire in elicottero per un breve giro sopra Sassuolo. Non mancherà la musica, con tre set e la band Sasstonik, alcuni stand gastronomici e una performance di danza aerea (nella quale le ballerine verranno agganciate a uno scavatore lì presente). L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza ad associazioni di volontariato locali, come Avis, Anffas e Croce Rossa.

"La mototerapia - spiega Alex Curocchi di Mineraria di Boca - quest’anno compie cinque anni. È sempre un piacere vedere i protagonisti in sella fare acrobazie e, soprattutto, strappare un sorriso ai bambini, che avranno anche la possibilità di montare sulle due ruote e provare per qualche minuto l’adrenalina che provano i piloti ogni giorno. Invito la cittadinanza a partecipare numerosa, sia per l’intento solidale dell’iniziativa sia per vivere un’esperienza all’insegna del divertimento".

Gabriele Arcuri.