In stazione 26 nuove telecamere: "Così puntiamo sulla sicurezza"

Ventisei nuove telecamere di videosorveglianza. Sono quelle posizionate presso la stazione ferroviaria, in località Cividale, con particolare attenzione al parcheggio, area in passato teatro di episodi di danneggiamento dei veicoli in sosta.

Queste telecamere, finanziate da Rfi, vanno ad integrare il circuito di videosorveglianza comunale grazie all’acquisto delle licenze d’uso necessarie per il collegamento ai server del Comune. Nel dettaglio, con questa nuova implementazione, il sistema di videosorveglianza comunale si compone complessivamente di 238 telecamere di videosorveglianza e 18 varchi veicolari del territorio comunale.

In totale, si contano dunque 256 punti di ripresa capaci di garantire un monitoraggio capillare.

Ma non solo. A questi si aggiunge l’accesso, per il Comune di Mirandola, a ulteriori 6 varchi veicolari gestiti dall’Ucman, rafforzando ulteriormente il controllo del territorio. "L’attivazione di queste nuove telecamere presso la stazione ferroviaria rappresenta un passo importante verso una maggiore sicurezza per i cittadini e una più efficace tutela del nostro patrimonio – commenta l’assessore Marco Donnarumma – Il nostro obiettivo rimane quello di rendere Mirandola un luogo sempre più sicuro, monitorato e vivibile".