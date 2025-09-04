Il gioco dei pusher
Cronaca"In tre mesi oltre 250 persone allo sportello"
4 set 2025
JACOPO GOZZI
Cronaca
"In tre mesi oltre 250 persone allo sportello"

Per approfondire:

Sono stati 258, in tre mesi, i cittadini che si sono rivolti allo sportello Abitare Modena, il servizio del Comune che fornisce ascolto, informazione e accompagnamento sui temi dell’abitare.

Osservando i dati pubblicati dall’amministrazione, si può notare come il 78% dei cittadini che si sono rivolti al servizio nel mese di giugno non risultava in carico ai servizi sociali; percentuale che ad agosto ha raggiunto l’81%. Si tratta nella quasi totalità di persone attualmente in affitto o con altre forme di locazione. La quota di senza fissa dimora, invece, è passata dal 6% registrato a giugno al 3% di luglio, per assestarsi al 4% in agosto.

"Il fatto che il 96% di chi si è rivolto allo sportello abbia bisogno di migliorare la propria situazione abitativa perché non ce la fa a pagare affitti e comprare alloggi – spiega la vicesindaca e assessora a Politiche abitative e Piano casa, Francesca Maletti – ci fa capire che, nel corso degli anni, il bisogno di casa a Modena si è diversificato e colpisce ormai una fascia sempre più ampia di persone. Oggi riguarda anche lavoratori, studenti, ma anche tante famiglie, perché aumentano i figli e il potere d’acquisto di stipendi e pensioni cala. A oggi risultano circa 1.200 le persone che hanno richiesto alloggi a canoni calmierati tramite Agenzia Casa e dobbiamo continuare a lavorare per intercettare questo bisogno con ogni strumento a disposizione, anche attraverso la trasformazione di uffici sfitti in alloggi".

Le attività dello sportello vanno dalla raccolta delle domande alla verifica dei requisiti economici e legali, fino all’elaborazione di un profilo individuale, utile per costruire soluzioni personalizzate, con il supporto di una postazione internet per la compilazione di documenti e moduli digitali.

"Bisogna dirlo chiaramente – ha ribadito Maletti – non si tratta di un bisogno legato agli utenti del servizio sociale, a quello di cittadini, lavoratori e studenti che vivono a Modena e hanno bisogno di una casa. Per questo, come abbiamo detto più volte, stiamo lavorando a un piano casa che si basa su tre verbi: ‘prevenire’ gli sfratti, ‘gestire’ il patrimonio abitativo esistente e ‘costruire’. In questa logica, costruire con nuovi strumenti urbanistici: da un lato quelli dati dalla Regione e dal Pug approvato dalla precedente legislatura, dall’altro con queste manifestazioni di interesse, come quella di agosto e quella di dicembre, che stanno dando risposte importanti".

Jacopo Gozzi

