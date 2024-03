In un anno 4mila controlli e oltre 12mila multe: "Bilancio positivo della nostra polizia locale"

Oltre quattromila controlli sul territorio e 12643 sanzioni comminate. Sono i dati più significativi contenuti nel report che sintetizza l’attività svolta nel 2023 dalla Polizia Locale di Maranello. Ammonta infatti a 4449 il totale complessivo dei controlli effettuati lo scorso anno dagli agenti, impegnati ovviamente nei servizi su strada – eccessi di velocità, oste irregolari, uso delle cinture sicurezza e dei telefonini alla guida, controlli sugli automezzi pesanti – ma anche in attività compiute presso luoghi di aggregazione attività commerciali, cantieri, alloggi con un’attenzione particolare – tradottasi in 101 sanzioni – al fenomeno dello scorretto conferimento o dell’abbandono dei rifiuti. Significativo l’impegno in orario serale, notturno o festivo, con 267 turni, e non meno ragguardevoli i riscontri dell’attività di sorveglianza agli ingressi delle scuole. Ottantuno gli incidenti rilevati mentre, per tornare alle sanzioni, il Comando sottolinea come siano stati ben 202 i verbali redatti per la mancanza di assicurazione o revisione. Per quanto riguarda l’attività amministrativa, 901 le segnalazioni evase, 278 le ordinanze sulla viabilità, 103 le denunce per le cessioni di fabbricati, 128 i rilasci di autorizzazioni per gli invalidi, 135 le pratiche relative a varchi e videosorveglianza.