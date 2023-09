In un anno presi in carico 12mila disoccupati

Sembra funzionare, almeno in Emilia-Romagna e a Modena, il programma nazionale Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori). Si tratta dello strumento di politica attiva che, attraverso percorsi personalizzati, ha l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo dei disoccupati, dei percettori del reddito di cittadinanza e altri ammortizzatori sociali, dei lavoratori più fragili (giovani, donne e disabili). Tra il 20 luglio 2022 e il 30 giugno scorso sono state poco più di 12 mila le persone prese in carico dai Centri per l’impiego di Modena e provincia. In Emilia-Romagna solo Bologna (17.600 prese in carico) ha numeri più alti di Modena. Nel dettaglio, il Centro per l’impiego di Modena ha preso in carico 3.874 persone, quello di Carpi 1.810, 923 quello di Castelfranco, 1.346 quello di Mirandola, 702 quello di Pavullo, 1.991 quello di Sassuolo e 1.400 il Centro per l’impiego di Vignola. L’identikit dei modenesi presi in carico con Gol rivela che il 61% è donna e la fascia di età maggiormente rappresentata (48,6%) è quella compresa tra i 30 e 49 anni, seguita dagli over 50 (33,7%). Per le persone prese in carico sono disponibili quattro percorsi: reinserimento lavorativo per chi ha un profilo compatibile con l’offerta di lavoro (ready to work), aggiornamento per chi ha un profilo non del tutto adeguato e necessita di formazione di breve durata (upskilling), riqualificazione per chi ha un profilo poco spendibile e ha bisogno di una formazione intensiva (reskilling), lavoro e inclusione per le persone con ostacoli di natura personale.