In valigia un arsenale. Denunciata una coppia

Ferragosto con denuncia per una coppia di sassolesi, sorpresi con una cartuccia e due coltelli a serramanico al controllo passeggeri dell’aeroporto di Cagliari. Dell’accaduto ha dato conto la Polizia di Stato, spiegando come i due, 54 anni lui, 45 anni lei, entrambi residenti a Sassuolo, siano stati denunciati per il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni in concorso. I fatti risalgono a venerdi scorso quando l’uomo, durante i controlli di sicurezza all’aeroporto di Cagliari, è stato trovato in possesso di una cartuccia calibro 12,7x99 millimetri NATO. La Polizia di Frontiera Marittima e Aerea del capoluogo sardo ha rinvenuto inoltre, a seguito di un controllo ulteriore anche sui bagagli dell’uomo, due coltelli a serramanico e la circostanza l’ha indotta ad approfondire la questione. Così, con la collaborazione e il supporto dei colleghi del commissariato di Pubblica Sicurezza di Sassuolo, gli agenti della Polizia di Stato hanno esteso la perquisizione all’abitazione del 54enne, che risiede appunto in città insieme alla compagna. Nell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto, a seguito delle operazioni di controllo, anche 106 munizioni calibro 9x19, una munizione calibro 223 Remington, una daga - una sorta di spada a lama più lunga di quella di un pugnale, larga e a doppio taglio - di 40 centimetri di lunghezza, due carabine ad aria compressa calibro 4.5 millimetri e circa tre grammi di sostanza stupefacente tra eroina e marijuana. Il tutto è stato sequestrato dagli agenti della Polizia di Stato mentre i due, come detto, sono stati denunciati, in concorso, per detenzione abusiva di armi e munizioni.

r.m.