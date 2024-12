In Velez passano. Pro Patria, Montale e Nonantola

Con l’A2 Elite ferma per la sosta e i tornei regionali che torneranno solo nel 2025, è stato un sabato tutto dedicato alla Coppa Velez, con tre derby modenesi nei 16esimi di finale. Nella parte alta del tabellone staccano il pass per gli ottavi di sabato 21 (in settimana il sorteggio) le due formazioni di C2 Montale e Nonantola. Gli "orange" piegano a sorpresa il Sassuolo di C1 per 3-1 con la doppietta di Cellurale e il gol di Manca, mentre i neroverdi accorciano con Charari. Si decide invece ai rigori la gara di Massa Finalese dove lo Junior Finale si arrende al Nonantola dopo il 4-4 dei tempi regolamentari: per i nonantolani doppietta di Tarik e reti di Piccinini e Giampaglia prima del successo dal dischetto. Nella stessa parte del tabellone passano anche Parma City, Carpaneto, Shqiponja, Phoenix, Aposa e Guastalla. Nella parte bassa invece nessun problema per la Pro Patria San Felice che dilaga 10-1 a San Cesario sul Terre dei Castelli grazie a Degli espositi (4), Schiavoni (2), Spatari (2), Garofalo e Guerra. I giallorossi troveranno una fra Molinella, Città del Rubicone, Gatteo, Rimini, Fossolo, Crevalcore e Forlì.