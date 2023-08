"In via Crispi pusher, grida e litigi: è un incubo"

"Spacciatori dappertutto e persone aggressive sotto casa. In via Crispi, nonostante l’operato delle forze dell’ordine, che ringraziamo, si vive nell’incubo". Sono le parole di una residente della strada a pochi passi dalla stazione dei treni. "L’altro giorno, con la pioggia, i pusher erano tutti al riparo sotto una tettoia, in bella vista. La notte si sentono urla, litigi, bottiglie rotte. E’ la solita situazione, purtroppo quando cala il buio qui è un caos. L’unico modo per arginare o almeno garantire più sicurezza è portare qui un presidio fisso, che siano le forze dell’ordine o l’esercito, perché se no non si riuscirà mai a invertire la rotta".

"I miei anziani genitori – continua la donna – l’altro giorno sono tornati dal supermercato e mi hanno raccontato che lungo la strada c’era davvero da avere paura. E non sono persone particolarmente allarmiste o timorose. Io mi chiedo: devo vendere la casa e portarli da un’altra parte? Davvero siamo arrivati a questo punto? Se mi troverò costretta a farlo, sicuramente li porterò via da Modena, perché non mi sono sentita protetta. Davvero perché i politici non riescono a garantirci un minimo di sicurezza siamo costretti a vendere le nostre case? Non chiediamo tanto, ma almeno di poter uscire serenamente di casa di giorno. Di notte no, ormai nessuno ci crede più. Vogliamo un vero giro di vite, abbiamo bisogno di vedere risultati".