In via del Mercato. Rogo e danni alla Crm. Dipendenti evacuati e alta nube di fumo

Erano da poco passate le 15.30, ieri pomeriggio, quando un’alta colonna di fumo nero denso – visibile da diverse zone della città – si è sprigionata dalla Casa della Piada (Crm), una nota azienda che si occupa di produzione alimentare, in via del Mercato 67. Il vasto incendio, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe divampato all’interno del reparto di produzione, partendo da un nastro trasportatore lungo 70 metri e coinvolgendo poi larga parte della struttura – compresi i pannelli divisori, un magazzino di stoccaggio e spedizione, gli impianti elettrici e la linea di produzione – danneggiando gravemente l’azienda. Tutti i dipendenti sono stati prontamente evacuati e, fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma soltanto danni, seppur ingenti.

In fumo le piadine in produzione: tra le ipotesi corto circuito o surriscaldamento di un macchinario. Poco dopo l’allarme, lanciato dagli addetti alla produzione, sul posto sono arrivate quattro squadre di vigili del fuoco, di cui 13 pompieri di Modena, insieme ai vigili del fuoco di Sassuolo e i volontari di Mirandola, che hanno lavorato per ore senza sosta per domare le fiamme: scongiurato il crollo del tetto, quest’ultimo è stato comunque scoperchiato per consentire le operazioni di spegnimento. Rimossi i pannelli isolanti danneggiati. L’intervento è durato fino a sera, per oltre sei ore: sul posto anche Arpae, per le verifiche del caso. Nel rogo, infatti, è andata bruciata anche plastica. "Le cause sono ancora da accertare – ha spiegato Erminia Rubino, ispettore antincendio del comando dei vigili del fuoco –. Non è stato usato lo schiumogeno, ma solo acqua per lo spegnimento: la cosa più importante è che il piano di evacuazione abbia funzionato perfettamente".

Paura e sconforto hanno così segnato il volto dei tanti dipendenti che, una volta evacuati, sono rimasti all’esterno dello stabile per osservare le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. "Dovevo fare il turno di notte – afferma una di loro –. Ma sono comunque corsa subito qui per vedere con i miei occhi la situazione".

La colonna di fumo nero ha allarmato anche i residenti delle case intorno all’azienda, ma anche dei cittadini che, ieri pomeriggio, si sono ritrovati a percorrere la via. Quasi una cinquantina, infatti, le chiamate ai vigili del fuoco, in quanto il fumo era visibile a chilometri di distanza, con allarme anche sui social. "Ho visto una colonna di fumo spaventosa – afferma Franco Piccinini – una scena terribile anche solo da vedere". Fa eco Maria Porcu: "Mi sono spaventata, perché mia mamma abita qui vicino – racconta la donna –. Io ero andata a prendere mia nipote a scuola e ho visto una nube di fumo nero da far impressione. C’era da spaventarsi...". "Mi ha chiamato una vicina – afferma invece Maria, residente in zona –. Già al telefono si sentivano le sirene dei vigili del fuoco. Mi sono spaventata e comunque poco dopo sono corsa a casa".