"In via Spontini attività di integrazione e di comunità"

"L’assegnazione è avvenuta in modo regolare, senza alcuna violazione dei patti previsti e i locali non ospitano una moschea, bensì attività di integrazione, doposcuola e corsi di lingua. Le polemiche sollevate sono pretestuose e rischiano di alimentare diffidenze anziché favorire percorsi di inclusione". Lo ha detto il sindaco Massimo Mezzetti in Consiglio in merito alla concessione dei locali comunali di via Spontini all’Associazione Sylhety. Il sindaco Mezzetti ha chiarito che "le attività religiose menzionate nella delibera si riferiscono soltanto a momenti di preghiera saltuari e non programmati e che, dunque, non è sostenibile affermare che questi locali vengano usati come moschea. L’associazione Sylhety, che rappresenta la comunità bangladese di Modena, è iscritta all’elenco comunale delle forme associative dall’ottobre 2024 ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme. L’associazione, nella richiesta presentata, ha specificato che i locali comunali sarebbero stati utilizzati per fini di integrazione ed inclusione, per attività culturale ed interculturale, preghiere di varie religioni, corsi di lingua italiana e tutti quelli che saranno utili per l’integrazione degli uomini, donne e bambini della comunità, soprattutto per i connazionali appena arrivati".

Venendo all’atto di concessione, Mezzetti ha spiegato che questo è stato regolarmente sottoscritto, repertoriato e registrato lo scorso 7 aprile, anche se al momento della presentazione dell’interrogazione, in effetti, non risultava ancora formalizzato. Il sindaco ha poi spiegato che "i locali risultano accatastati come immobili per speciali esigenze pubbliche e che non erano più utilizzati dal settore servizi sociali dal 2023, dopo essere stati in passato sede di riunioni di coordinamento. La scelta di concederli in uso esclusivo all’associazione, ha aggiunto Mezzetti, è stata dettata dalla loro idoneità e dall’ampia partecipazione della comunità alle attività organizzate. La richiesta per la concessione è stata presentata il 16 agosto 2024". Per quanto riguarda il canone di affitto, "è stato calcolato secondo i valori indicati dallosservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, mentre le spese per le utenze sono state stimate sulla base di dati storici a disposizione dell’ufficio Ambiente e che questi potranno essere aggiornati annualmente sulla base dell’indice Istat. I locali sono utilizzati principalmente come punto di incontro e di sostegno, dove “si tengono corsi di italiano e attività per ragazzi, strumenti essenziali per favorire la crescita e l’inclusione. La comunità bangladese – ha concluso – è radicata e operosa, e non si sono mai registrati problemi o tensioni legati a queste attività".