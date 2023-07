In viaggio con i visitatori "Cibo, arte e motori: questa città è ricca di offerte imperdibili"

di Giorgia De Cupertinis

Brilla la città, sotto il sole cocente di luglio. Brillano i suoi monumenti storici, immortalati con un click da chi – in arrivo dalle più disparate città del mondo – ha deciso di trascorrere qui qualche giorno di vacanza.

Ma ancor di più, la città, brilla attraverso il riflesso di chi la guarda per la prima volta: Alberto Pardellas arriva dalla Spagna, precisamente dalla Galizia, e nel suo lungo viaggio verso l’Italia, non ha voluto di certo rinunciare alla tappa modenese. Cartina in mano, Alberto si guarda intorno con stupore, cercando di fotografare anche solo con lo sguardo tutto quello che passa sotto i suoi occhi durante la passeggiata in centro: "Non vedo l’ora di provare tutte le eccellenze culinarie che questo territorio vanta, soprattutto perché si sa: gli italiani sanno cucinare davvero bene e Modena riserva grandi sorprese anche a tavola – spiega il turista – Già soltanto a guardare le chiese e i palazzi, mi sembra di addentrarmi in un luogo incantato: a volte giri l’angolo e trovi davanti a te qualcosa che non ti aspetti. Così bello da rimanere a bocca aperta. È tutto sorprendente: forse è proprio questa la parola giusta".

Ma non è finita. Con lui c’è l’amico Alfonso Iglesia, che attraverso il suo viaggio a Modena è riuscito a fare un tuffo nel passato. O per meglio dire, tra i suoi ricordi d’infanzia. "Dal 1974, l’anno dei mondiali in Germania, sono diventato un collezionista di figurine Panini. Sono andato a vedere la sede, per scattarmi una foto davanti al logo: una grande emozione, considerando che ho centinaia e centinaia di quelle figurine – precisa Alfonso –. Tra piazze, biblioteche e musei mi sto già rendendo conto di quanto sia affascinante questa città. E se riusciremo, andremo a visitare anche il museo Ferrari".

Camille Rossi e Oliver Martin, invece, hanno viaggiato dalla Tour Eiffel fino alla Ghirlandina.

La coppia infatti, è partita da Parigi, la loro città di residenza, per dare il via a un tour alla scoperta del Belpaese.

"Quando stavamo scegliendo l’itinerario, non abbiamo esitato nemmeno un secondo: Modena doveva far parte di questo viaggio - spiega la coppia -. Questo perché abbiamo due grandi obiettivi: il primo, assaggiare l’aceto balsamico. Il secondo, visitare il museo Ferrari". Nemmeno le alte, altissime temperature hanno infatti ostacolato i due francesi: "Più ci guardiamo intorno, più rimaniamo estasiati e attratti dai colori di questa città. Conoscerne la storia, degustare il suo cibo e scoprire i suoi angoli, rende ancora tutto più magico".

Cerca un po’ d’ombra mentre passeggia per le strade, Wanda Struarikova, turista in arrivo dalla Slovacchia: "Sono qui con mio figlio, che mi ha chiesto di trascorrere del tempo in questa città durante le nostre vacanze, perché ha il sogno di poter visitare il museo Ferrari. Ho subito accettato, ma personalmente non sapevo che cosa avrei trovato una volta arrivata qui: dopo pochi minuti, ho avuto una piacevole sorpresa. Sono arrivata nel centro storico e mi sono resa conto che le cose da vedere non mancano: sembra una cartolina – afferma la turista slovacca – e ora non vedo l’ora di poterla scoprire ancora meglio".