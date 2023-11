In viaggio per l’800 con la Filarmonica

Sarà come un viaggio nel cuore dell’Ottocento e del romanticismo il nuovo concerto della Filarmonica del teatro Comunale di Modena, giovedì 16 alle 20.30 al teatro Pavarotti Freni. Per questo evento, l’orchestra verrà diretta dal maestro Marcus Bosch, con Marc Bouchkov come violino solista. La serata si aprirà appunto con il "Concerto per violino e orchestra in mi minore", la creazione più celebre di Felix Mendelssohn Bartholdy: il musicista tedesco lo compose nel 1844 per il famoso violinista Ferdinand David, ed è quindi un esempio di collaborazione fra l’autore e l’interprete, "una delle pagine più ricche di bravura strumentale e finezza d’espressione dell’intera letteratura per violino", sottolinea Maria Chiara Mazzi nelle note di sala. Negli stessi anni vide la luce anche la Seconda Sinfonia di Robert Schumann, che nel 1846, alla prima esecuzione a Lipsia, venne diretta proprio da Felix Mendelssohn: erano emersi i primi sintomi di una malattia che avrebbe minato la stabilità mentale del musicista, e in questa composizione – scriveva – "si manifesta la resistenza dello spirito". Con la sinfonia, il compositore si orientò verso una ‘musica poetica’, capace di veicolare un messaggio anche filosofico: qui si coglie appunto il senso del dolore ma anche – aggiunge Mazzi – "di una lotta con se stesso e con le proprie forze". Marcus Bosch è fra i direttori più brillanti e innovativi della scena tedesca, dal 2010 direttore artistico dell’Opernfestspiele Heidenheim, che è diventato uno dei festival operistici più grandi e di maggior successo degli ultimi anni, anche grazie alla pluripremiata orchestra Cappella Aquileia fondata dallo stesso Bosch. Violinista belga di origini russo-ucraine, Marc Bouchkov ha sviluppato una carriera internazionale tenendo recital in molte delle sale da concerto più prestigiose del mondo.

Stefano Marchetti