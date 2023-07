In viale Cittadella altri due ’daspo’

Allontanamento dalla zona, sanzioni per 300 euro e due denunce: sono gli esiti di un controllo anti-degrado svolto dalla Polizia locale nell’area della stazione delle corriere. A pochi giorni da un precedente intervento a ridosso dello stadio Braglia, infatti, sono stati scoperti altri due uomini che bivaccavano illecitamente, in questo caso in viale della Cittadella. Anche nei loro confronti è scattato, quindi, il ’daspo urbano’.

L’intervento è avvenuto all’alba di giovedì nell’ambito di un servizio di controllo del territorio effettuato dagli operatori della zona Centro storico. In particolare, l’attività della Polizia locale ha preso le mosse da viale IV novembre ed è proseguita verso via Galaverna, concludendosi nei pressi di viale Monte Kosica. Proprio nelle vicinanze delle fermate dei bus, in prossimità di un istituto scolastico, sono stati individuati i due uomini di 41 e 44 anni, originari del Ghana, che bivaccavano in giacigli di fortuna.

Accompagnati al Comando di via Galilei, hanno ricevuto il provvedimento di allontanamento: si tratta di una misura amministrativa con cui possono essere sanzionati, in base al Regolamento comunale di polizia urbana, fenomeni di degrado in cosiddette “aree sensibili” della città. Inoltre, sono stati multati per le violazioni allo stesso Regolamento (verbale da 150 euro ciascuno).

I due uomini, come è emerso dalle verifiche sulle banche dati ministeriali, sono regolari in Italia; tuttavia, al momento del controllo erano privi del documento di identificazione e del permesso di soggiorno da esibire in caso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Di conseguenza sono stati denunciati per l’inosservanza della normativa sugli stranieri.

L’intervento in viale della Cittadella si inserisce nel contesto dei servizi di controllo coordinato del territorio sviluppati dalla Polizia locale, appunto, nell’ampia zona della stazione delle corriere: il presidio dell’area continua, infatti, anche durante i mesi estivi, caratterizzati dalla sospensione dell’attività scolastica, pure alla luce delle segnalazioni dei cittadini. Da maggio sono stati 16, in tutto, i provvedimenti di allontanamento elevati in questa fascia della città.