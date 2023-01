Inalca, fertilizzanti dagli scarti animali

Trasformare gli scarti finali delle lavorazioni delle carni bovine in nuovi fertilizzanti organici, in un ciclo esemplare di economia circolare. È la sfida del Progetto NP Sustainable Fertilizer Smart Agrifood e del Green Deal europeo, che ha visto coinvolte aziende e università col sostegno dell’organismo comunitario Eit Food, la cui prima fase di ricerca si è appena conclusa. Capofila è stata l’azienda Inalca di Castelvetro. Inalca, nell’ambito della responsabilità sociale dell’impresa, ha sviluppato da anni impianti di digestione anaerobica per trattare scarti derivanti dalla lavorazione delle carni. Il residuo finale del processo – tecnicamente definito "digestato essiccato" – consiste in un materiale organico disidratato utilizzabile come materia prima per la produzione di fertilizzanti organici, per un quantitativo di 4.000 tonnellate anno.