Inalca per i 60 anni dona 600mila pasti col Banco Alimentare

Inalca, in occasione dei 60 anni della fondazione, ha deciso di sostenere il Banco Alimentare con una donazione che consentirà la distribuzione di 300mila kilogrammi di alimenti pari a 600mila pasti (un ’pasto equivalente’ corrisponde a un mix di 500 grammi di alimenti in base ai Larn, Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana) destinati alle persone in difficoltà in tutta Italia accolte dagli enti caritativi convenzionati che offrono loro il conforto di un pasto o di un pacco alimentare. L’iniziativa, nell’ambito della responsabilità sociale dell’impresa, vuole essere un segno di attenzione per le molte famiglie italiane che stanno attraversando momenti difficili a causa della crisi economica. "Questo – ha commentato Paolo Boni, amministratore delegato Inalca – è un traguardo molto importante per un’azienda. Vista la difficile congiuntura economica abbiamo pensato che il miglior modo di festeggiare fosse un’iniziativa a carattere sociale".