"Inalca, tutelare i lavoratori dell’azienda"

"Una piena e condivisa consapevolezza dell’importanza del fattore tempo. Occorre accelerare per dare una prospettiva di futuro alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Inalca, ma anche per pianificare un intervento di grande rilevanza per Reggio Emilia e per l’intera Emilia-Romagna". Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, ha sintetizzato l’esito del tavolo di confronto sugli sviluppi dello stabilimento Inalca di via Due Canali a Reggio Emilia andato in gran parte distrutto dal maxi-rogo scoppiato nella notte tra il 10 e l’11 febbraio scorsi. All’incontro in viale Aldo Moro a Bologna, oltre alla Regione, erano presenti il sindaco del Comune, Marco Massari, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni e le organizzazioni sindacali. L’obiettivo comune, emerso dall’incontro in Regione, è quello di accelerare nell’individuazione di soluzioni di prospettiva per gli oltre 400 lavoratori coinvolti e la soluzione per il ripristino del complesso produttivo del colosso alimentare con sede centrale a Castelvetro, leader in Italia e uno dei maggiori player europei nel settore delle carni bovine. m.ped.