Inaugura il cippo dei martiri del Panaro

San Cesario sul Panaro si appresta a celebrare l’anniversario dell’80° della Liberazione con importanti novità. È stato infatti completato il cippo dedicato ai Martiri del Panaro del 17 dicembre 1944, fra i quali Gabriella Degli Esposti, Medaglia d’Oro al Valore Militare. Ora, da monumento isolato qual era, il cippo è stato inserito all’interno di un vero e proprio percorso storico in tre tappe. Inoltre, grazie a QR code dedicati, si potrà consultare direttamente sul proprio telefonino la storia dei Martiri del Panaro. L’appuntamento con l’inaugurazione del nuovo percorso è per sabato alle 10 in piazza Nenni, con arrivo previsto al monumento per le 11,30.