Inaugura il sovrappasso ferroviario

Il dado è tratto. E se ebbe il suo daffare Giulio Cesare a passare il Rubicone, non si può dire non abbiano avuto il proprio daffare anche Regione e Fer, che tuttavia adesso passano all’incasso. Inaugurando, lunedi mattina, il sovrappasso ferroviario che ‘scavalca’ la Pedemontana ed elimina il famigerato passaggio a livello ‘numero 28’ colpevole di ‘spezzare’ in due, ogni volta che le sbarre si abbassavano per far passare il treno, la viabilità del distretto ceramico in uno dei suoi punti più ‘caldi’. A tagliare il nastro il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini, e con loro il sindaco Gian Francesco Menani, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ed il Past President di Confindustria Ceramica Vittorio Borelli, con programma che prevede, dopo il sopralluogo sul cantiere ormai ultimato, un incontro istituzionale presso la sede di Confindustria Ceramica in via Monte Santo.

Cornice a suo modo ovvia, la sede dell’associazione confindustriale, dal momento che proprio le imprese del distretto caldeggiavano da tempo la realizzazione dell’infrastruttura. Importante e molto attesa, ed in grado di alleggerire il traffico sulla strada Pedemontana a favore di un transito più scorrevole delle merci del comparto ceramico sassolese e delle migliaia di cittadini che transitano, quotidianamente, lungo quel tratto di Pedemontana.

"Un’infrastruttura necessaria per superare il collo di bottiglia causato dalla riduzione a una corsia della strada Pedemontana in quella zona", scrive, annunciando l’inaugurazione, la Regione, che sull’opera investì, a suo tempo, circa 14 milioni di euro, di cui 9,6 milioni finanziati con FSC-Fondi Sviluppo e Coesione 2021-2027 e 4,8 milioni di risorse regionali. Soldi ben spesi, l’opinione diffusa, che tra l’altro rimettono su strada, o meglio su rotaia, anche Gigetto.

Il trenino che collega Sassuolo a Modena venne fermato, proprio per dar modo ai lavori di procedere, nel giugno dell’anno scorso, e non sono mancate polemiche, in questi mesi, circa il ritardo con il quale sarebbe stato ripristinato il servizio. Entro metà dicembre – data ufficiosa già fissata tra domenica 10 e lunedi 11, ma presto se ne saprà di più – il collegamento ferroviario, oggi svolto, non senza disagi, da autobus sostitutivi fino a Formigine, verrà infatti restituito all’utenza, che potrà beneficiare di collegamenti più efficaci e più puntuali.

Stefano Fogliani