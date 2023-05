Inaugura il teatro con Bonaccini

A 11 anni dal sisma, domani il presidente della Regione Stefano Bonaccini sarà a Concordia per l’inaugurazione alle 16,30 del Teatro di Vallalta con la riapertura della Sala polivalente. L’intervento di ripristino ha avuto un costo di 1.885.118,72 euro. In occasione dell’inaugurazione verrà presentato il libro ’Teatro del Popolo di Vallalta. Vita sociale di una comunità. 1926-2012’. Presente la Filarmonica cittadina Giustino Diazzi. La riapertura della Sala polivalente sarà anche l’occasione per svelare la stele che racconta la storia dell’edificio.