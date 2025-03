Inaugurata la scuola di musica. Progetto da un milione e mezzo

E’ stata la sindaca Tiziana Baccolini, affiancata dalla dirigente scolastica Anna Valentini, ieri pomeriggio ad inaugurare la nuova sede della scuola di musica Officine Musicali e l’aula di musica per l’istituto comprensivo Fratelli Cervi.

Baccolini ha voluto sottolineare che il nuovo spazio "è diventato realtà, grazie al grande lavoro fatto dall’amministrazione precedente di Federica Nannetti e dell’assessore Andrea Zoboli, che durante il suo mandato (2019- 2023) ha fortemente creduto ed investito nel progetto di Officine Musicali".

Dopo il terremoto del maggio 2012, la scuola di musica dovette abbandonare d’urgenza la Torre dei Modenesi. Dopo la collocazione provvisoria nella palazzina servizi dell’ex Cantina Sociale "gentilmente concessa dall’azienda Borsari" e la forte crescita degli iscritti e delle attività correlate, si rese necessaria la costruzione di una nuova e più ampia scuola. Il progetto, prende finalmente forma nel 2018 e si è sviluppato in due stralci successivi. Il primo ha visto la creazione di un’aula didattica capiente ed insonorizzata, ad uso esclusivo dell’istituto comprensivo, che consentirà una migliore didattica della materia, liberando al contempo spazi nel plesso principale. Il secondo blocco è invece composto da 8 ambienti destinati all’attività di Officine Musicali.

Tutte le aule sono insonorizzate, dotate di soluzioni tecnologiche ed idonee ad ospitare lezioni individuali o di gruppo, senza interferenze fra di loro e con l’adiacente scuola Dante Alighieri. Complessivamente il cantiere ha impegnato risorse, fra progettazione, costruzione, varianti in corso d’opera, arredi e finiture per circa 1,5 milioni di euro, di cui circa 1/6 provenienti da fondi per l’edilizia scolastica e il resto messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Un investimento importante ed ambizioso, fortemente voluto per dare seguito alla lunga tradizione musicale che Nonantola esprime da decenni, nella consapevolezza che la musica e` uno strumento educativo straordinario, capace di sviluppare creatività, condivisione, inclusione e senso di appartenenza al gruppo e alla comunita`.

Gian Luigi Casalgrandi