Inaugurata la sede Lapam di Fanano

Inaugurazione ieri a Fanano della rinnovata sede Lapam Confartigianato alla presenza del sindaco Stefano Muzzarelli, del parroco don Michele Felice, del presidente Lapam di Fanano Gian Matteo Baisi de Toffoli, del responsabile della sede Daniele Grotti e dei vertici associativi. "Per noi – afferma Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam Confartigianato – è strategico e fondamentale essere presenti sul territorio. Il rinnovo della sede è un segnale chiaro: la nostra mission è quella di essere capillari e presenti in tutti i comuni. Vogliamo mettere nelle migliori condizioni i collaboratori che assistono le nostre realtà, permettendo loro di poter operare in locali idonei che siano attrezzati e all’avanguardia così da dare risposte puntuali alle attività".

Il sindaco Stefano Muzzarelli ha affermato che "per l’amministrazione è importante che un’associazione come Lapam Confartigianato investa e continui a essere presente sul territorio. Presidiare l’area ed essere vicini alle imprese è fondamentale". L’inaugurazione degli spazi riqualificati della sede associativa è avvenuta durante il convegno sul turismo e sul marketing territoriale, durante il quale si è discusso delle strategie di marketing territoriale per promuovere sempre di più l’area dell’Appennino non solo nella stagione invernale ma in tutto l’arco dell’anno.

w. b.