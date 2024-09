Inaugurata la tangenziale da 26 milioni di euro

È stata inaugurata ieri mattina la nuova tangenziale di San Cesario. L’opera presenta un quadro economico di oltre 25,6 milioni di euro, compresi i costi per gli espropri, di cui 15 milioni per lavori. È stata realizzata in circa tre anni, dal momento che il cantiere ha preso il via nel novembre 2021. Le risorse sono state messe a disposizione della Provincia dalla società Autostrade per l’Italia, che si era incaricata anche del progetto, nell’ambito delle opere complementari connesse alla realizzazione della quarta corsia dell’Autosole, affidando poi alla Provincia la direzione dei lavori dell’infrastruttura.

La nuova tangenziale si sviluppa per oltre tre chilometri in territorio pianeggiante nel margine est dell’abitato di San Cesario sul Panaro e ha visto la realizzazione di un asse principale e di tre intersezioni a rotatoria situate in corrispondenza dei punti iniziale e finale del tracciato e del punto di intersezione con la viabilità preesistente, oltre ad un cavalcavia di 52 metri sull’autostrada A1. Oltre a queste opere, sono state realizzate numerose opere idrauliche, come i fossi e le vasche di laminazione, così come dune in terra e barriere antirumore per la mitigazione acustica. Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "questa infrastruttura migliorerà la qualità della vita del centro abitato di San Cesario, garantendo una maggiore sicurezza e collegamenti più snelli in tutta la zona, potenziando la rete viaria provinciale in un territorio strategico per lo sviluppo e la crescita dell’intera comunità modenese. Una volta completata la tangenziale e successivamente anche l’ultimo tratto di Pedemontana attualmente in fase di realizzazione, potremo assicurare maggior fluidità negli spostamenti a beneficio di tutti". L’opera è stata affidata al Consorzio stabile modenese (Csm), ed è stata realizzata dalle ditte esecutrici Frantoio fondovalle di Marano sul Panaro e Baraldini Quirino Spa di Mirandola.

"La realizzazione della circonvallazione - aggiunge poi Francesco Zuffi, sindaco di San Cesario - apre una nuova pagina per la comunità locale. Con lo spostamento del traffico di passaggio e dei camion sulla nuova strada, ci saranno benefici immediati in termini di vivibilità: meno smog, meno rumore, e soprattutto meno pericolo. Guardando in prospettiva, si può avviare una trasformazione profonda del centro di San Cesario. L’obiettivo della nostra Amministrazione è infatti quello di una riqualificazione estetica e funzionale, che metta al centro le persone e non più le automobili. Una riqualificazione che passerà da una nuova mobilità interna al capoluogo, che permetta ai cittadini - e in particolare agli utenti deboli - di spostarsi in sicurezza nel centro, per raggiungere i principali luoghi della comunità, come la scuola, la basilica, Villa Boschetti, i negozi e il centro sanitario".

Marco Pederzoli