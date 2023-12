Inaugurata l’area skate : "Restituiamo ai giovani un luogo di aggregazione"

C’è grande entusiasmo tra chi, a Modena, ama fare evoluzioni con lo skateboard o la bmx. I lavori di riqualificazione che hanno interessato la storica area skate ’Le Gobbe’ di via Pignedoli, infatti, sono terminati e, nel pomeriggio di ieri, lo spazio è stato inaugurato ufficialmente alla presenza dell’assessora allo Sport, Grazia Baracchi. L’intervento di rinnovamento, quantificato in 100mila euro, è durato diversi mesi e ha beneficiato di un co-finanziamento di 30mila euro da parte della Fondazione di Modena nell’ambito del ’Bando Personae’. In particolare, gli interventi hanno riguardato l’installazione di alcune nuove strutture in cemento che hanno sostituito le precedenti in legno, oltre al ripristino di parte della pavimentazione. L’intera progettazione è avvenuta tramite un percorso partecipato, dove gli stessi ragazzi che abitualmente popolano ’Le Gobbe’, collaborando a stretto contatto con l’amministrazione, hanno suggerito quali interventi mettere in campo. A tal proposito, si può notare come i nuovi piani di scorrimento curvilinei delle strutture siano stati realizzati secondo la tecnica della lisciatura a mano del calcestruzzo: un sistema che assicura un alto livello di levigatura e durabilità della superficie. "A volte – spiega l’assessora Baracchi – i percorsi partecipati richiedono tempi lunghi, ma portano sempre grande soddisfazione. Era il 2020 quando siamo stati sollecitati a intervenire: abbiamo aperto un tavolo di confronto con ragazze e ragazzi che frequentano questo spazio e, passo dopo passo, li abbiamo coinvolti nella riqualificazione. Oggi è un grande momento di festa dove restituiamo a Modena un’area di aggregazione sociale più bella e sicura". Muniti di skateboard e bmx, erano almeno una settantina le persone di ogni età che hanno messo alla prova il nuovo parco. "Ho un bambino di sei anni – afferma Chiara Lucchi – e ora è in giro con il suo skateboard. Questo rinnovamento è bellissimo e permetterà a tanti ragazzi della città di usufruire di uno luogo utile".

"Pratico skateboard da quando sono bambino – racconta Gianandrea Gibertini – e frequento quest’area dai primi anni 2000. Oggi siamo molto contenti perché l’amministrazione ci ha ascoltato: la riqualificazione delle "Gobbe", alla quale abbiamo collaborato, garantisce buoni livelli di prestazione e, allo stesso tempo, di sicurezza". "Ho già provato qualche salto con la bmx – spiega Pier Mattia Pellacani – e posso affermare che, rispetto a prima, sono migliorati molti aspetti. Mancavano rincorse e punti di spinta: ora ci sono superfici più ampie e di qualità maggiore, che permettono evoluzioni interessanti". Nel frattempo, a poca distanza da "Le Gobbe", su un’area di 3.500 mq, proseguono i lavori di realizzazione di un’ulteriore struttura dedicata allo skateboard e di due piste dedicate alle bmx. Il nuovo impianto, del valore di 2,1 milioni di euro finanziato con risorse Pnrr attraverso il bando "Sport e inclusione sociale", ha visto l’avvio dei lavori in settembre e terminerà nel 2025.