Inaugurata un’ambulanza in Piazza Roma

Sabato, in piazza Roma a Castelvetro, è stata inaugurata una nuova ambulanza donata alla Pubblica Assistenza Vignola. Il mezzo, a disposizione così di tutta la comunità, è stato donato da Adriano Montorsi, noto per aver fondato il Gruppo OCMIS – tra le aziende leader a livello mondiale nell’irrigazione – e dalla sua famiglia. L’ambulanza, un Fiat Ducato, è attrezzata con le migliori tecnologie elettromedicali, a partire dalla barella elettrica Stryker, fino al massaggiatore cardiaco automatico, per la prima volta a disposizione dei volontari. Il presidente della Pubblica Assistenza, Stefano Barbieri, ha commentato: "È noto a tutti il ruolo che la Pubblica Assistenza riveste per i cittadini. Senza la generosità dei volontari e quella di imprenditori come Montorsi tutto ciò non sarebbe possibile. Ci tengo a ringraziare calorosamente Adriano Montorsi e tutta la sua famiglia per aver riposto fiducia in noi e nel nostro operato con questa generosissima donazione". La vicesindaca di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui, ha aggiunto: "Questi gesti donano fiducia nell’umanità affinché il bene non rimanga soltanto parola". m.ped.